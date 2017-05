Hubertus Heil will SPD-Chef Martin Schulz im Wahlkampf unterstützen. Bereits ab 2005 managte Heil über vier Jahre die Parteizentrale, war jedoch auch an der schwerste Niederlage eines SPD-Kanzlerkandidaten beteiligt.

Als SPD-Generalsekretär in der großen Koalition kennt sich Hubertus Heil aus. Von November 2005 an managte er vier Jahre lang die Parteizentrale, während die Sozialdemokraten Juniorpartner in der ersten Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) waren. Am Ende seiner Amtszeit stand freilich die schwerste Niederlage eines SPD-Kanzlerkandidaten. Mit 23 Prozent erlitt der damalige Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier ein historisches Debakel.

Das soll Heil nun nicht noch einmal passieren, wenn er Parteichef und Merkel-Herausforderer Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...