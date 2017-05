Mainz (ots) -



An Pfingstsonntag überträgt das ZDF den katholischen Gottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch/Vorarlberg und setzt an Pfingstmontag mit der Dokumentation "Paulus: Gefährliche Mission" mit Petra Gerster ein Programmhighlight.



Der Apostel Paulus machte aus einer kleinen jüdischen Sekte eine Weltreligion. Wer war dieser Mann, der wie kein Zweiter für die Entwicklung des frühen Christentums eine so überragende Rolle einnahm? Gemeinsam mit Historikern, Psychologen und Archäologen begibt sich Petra Gerster am Montag, 5. Juni 2017, 18.15 Uhr, auf Spurensuche. Spektakulär ist bereits der Beginn von Paulus' Geschichte: vom Saulus zum Paulus, vom Christenverfolger an die Spitze der jungen Jesus-Bewegung. Spektakulär ist auch sein Ende: In Rom, der Hauptstadt des Reiches, soll der rastlose Missionar auf Befehl von Kaiser Nero um das Jahr 60 enthauptet worden sein.



An Pfingstsonntag, 4. Juni 2017, 9.30 Uhr, überträgt das ZDF den katholischen Gottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch/Vorarlberg. Diözesanbischof Benno Elbs und Dompfarrer Rudolf Bischof feiern zusammen mit 19 Jungen und Mädchen sowie der Gemeinde das Sakrament der Firmung. Mit Steinen einer alten Mauer bauen die Firmlinge eine Brücke als Symbol für ein neues und bewusstes Leben, getragen vom christlichen Glauben. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Chor der Gemeinde, "Capella St. Nikolaus", und jungen Sängern und Sängerinnen des Dekanats Feldkirch.



