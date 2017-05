Zusätzlichen Auftrieb gegenüber dem US-Dollar gaben dem Euro enttäuschende US-Wirtschaftszahlen. Am Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung zweitweise über 1,12 USD und erreichte ein Tageshoch bei 1,1205 USD. Am frühen Abend notiert der Euro auf 1,1183 nach 1,1151 USD am frühen Nachmittag. Zum Schweizer Franken kletterte ...

