Nur wenige Wochen nachdem das kanadische Rohstoffunternehmen Far Resources den Kauf der aussichtsreichen historischen Lithium-Lagerstätte Zoro 1 im kanadischen Distrikt Manitoba abgeschlossen hat, wartet die Gesellschaft mit ersten Bohrergebnissen auf. Das Phase-II-Bohrprogramm identifizierte unter anderem 1,2 Prozent Lithiumoxid (LiO2) über eine Strecke von 38,3 Metern. Das Unternehmen sieht sich damit darin bestätigt, dass die Zoro-1-Liegenschaft über erhebliche Vorkommen an Lithium verfügt. "Wir sind äußerst erfreut darüber, dass die Ergebnisse unseres Phase-2-Bohrprogramms zeigen, dass sich die Mineralisierungen der Dyke-1-Pegmatite in die Tiefe fortsetzen", erklärt Keith Anderson, Präsident und CEO von Far Resources. Weitere Exploration steht bevor Teilweise erreicht das im Rahmen der Bohrung FAR...

