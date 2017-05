Siempelkamp ist Weltmarktführer für Maschinen, die Spanplatten herstellen. Auch Möbelgiganten wie Ikea zählen zu den Kunden. Doch das Ingenieurswissen des Maschinenbauers ist wegen chinesischer Spionage in Gefahr.

Die Maschinen waren aufgebaut, die Mitarbeiter strebten dem Ausgang zu, als die Konkurrenz aufkreuzte: "Sie kamen in Scharen und haben alles bis ins Detail fotografiert", sagte Hans Fechner, Vorstandschef des Krefelder Spezialmaschinenbauers Siempelkamp. Das Familienunternehmen ist Weltmarktführer im Bau von Komplettanlagen für die Herstellung von Spanplatten - Grundstoff für die weltweite Möbelindustrie. Tatort des intellektuellen Raubzugs: die Ligna, Leitmesse der Holzindustrie vergangene Woche in Hannover. Die Täter: chinesische Konkurrenten. "Das Kopieren der Chinesen ist ja wie eine Seuche", ereiferte sich Fechner, der längst seine Konsequenzen daraus gezogen hat. "Das können Sie nur durch Technologiekompetenz kompensieren."

Das gelingt dem Konzern zunehmend gut - trotz der Spionage aus Fernost. Nach einer Durststrecke und erheblichen Restrukturierungmühen in den vergangenen Jahren steht der Mittelständler wieder gut da: Alle Sparten schreiben schwarze Zahlen, der Umsatz hat sich 2016 - allerdings auch abrechnungsbedingt - um gut 28 Prozent auf 732 Millionen Euro verbessert, der Auftragseingang bewegte sich mit 624 Millionen Euro oberhalb des Vorjahresniveau. So soll es auch in diesem Jahr bleiben, wenn es nach den Worten Fechners geht. "Wir sind auf einem klaren Wachstumspfad", sagte der 63-jährige Fechner am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...