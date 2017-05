Allein ein Drittel aller in Deutschland erfassten Brände ist laut Brandursachenstatistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS)auf Fehler in der Elektroinstallation zurückzuführen.

Die neue Norm DIN VDE 0100-420 schreibt ab dem 18. Dezember 2017 den Einsatz von Brandschutzschaltern in Endstromkreisen von einphasigen Wechselspannungssystemen mit bis zu 16 A in zahlreichen Anwendungsbereichen verpflichtend vor. Sowohl in Neuanlagen wie auch in bestehenden Anlagen ...

