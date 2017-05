New York - An der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich die Rekordjagd am Dienstag nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fortgesetzt. Die Wall Street quittierte ihren jüngsten Höhenflug zugleich mit leichten Verlusten. Klare Impulse fehlten: Schwächelnden Ölpreisen standen gemischt ausgefallene Konjunkturdaten gegenüber. Am Häusermarkt waren die Preise im März etwas stärker als erwartet gestiegen, während sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Mai überraschend schlecht entwickelt hatte. Bei der Entwicklung von Konsumausgaben und privaten Einkommen im April hatte es keine Überraschungen gegeben.

Der Dow Jones Industrial verlor nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...