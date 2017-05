30.05.2017 Zugemailt von / gefunden bei: VIG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Änderung im Vorstand der Vienna Insurance Group Mit 1. Juli 2017 wird Mag. Roland Gröll (52) von der Vienna Insurance Group (VIG) in den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung und Donau Versicherung wechseln. Mag. Gerhard Lahner (40) wird CFO der Kooperativa pojis&x165;ovna, a.s., und Vorstandsmitglied der &x10C;eská podnikatelská pojis&x165;ovna, a.s. (CPP) in Prag. Nr. 06/2017 30. Mai 2017 Mag. Roland Gröll wird sein Vorstandsmandat in der Vienna Insurance Group mit Ende Juni 2017 zurücklegen. Vorbehaltlich...

