Hamburg (pta047/30.05.2017/17:00) - Die HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat sämtliche Geschäftsanteile an der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH, (im Folgenden "AM GmbH"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nr. HRB 83830 erworben. Die Kaufpreiszahlung erfolgt größtenteils mit Aktien aus dem im Herbst 2016 durchgeführten Aktienrückkaufprogramm der HÖVELRAT Holding AG. Andreas Meißner und die Vorstände der Hövelrat unterzeichneten heute einen entsprechenden notariellen Kaufvertrag. Gleichzeitig wurde Frau Susanne Treiber zur Geschäftsführerin der AM GmbH bestellt.



Die AM GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 1 Abs. 1a KWG und ist schwerpunktmäßig im Bereich der Anlageberatung und Anlagevermittlung tätig.



Die HÖVELRAT Holding AG vereinigt unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mit dem gemeinsamen Ziel, wirtschaftliche Risiken einzudämmen und Verwaltungsstrukturen zu verschlanken. Mit diesem Modell geteilter Unabhängigkeit hat sie bereits nachweisbaren Erfolg: Ihre Tochter PROAKTIVA AG gilt als eine der ersten Adresse in der privaten Vermögensverwaltung in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Hamburg verfügt die PROAKTIVA AG über eine Niederlassung in Hannover. Die HÖVELRAT Holding AG, ist seit Dezember 2005 in den Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin einbezogen.



Hamburg, 30. Mai 2017



HÖVELRAT Holding AG Der Vorstand



