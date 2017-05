Mainz (ots) - Mittwoch, 31. Mai 20147, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Andreas Kieling, Tierfilmer



Geld anlegen und die Umwelt schützen - Ökologisches Investment Plastik in den Weltmeeren - Die Ozeane werden zu Müllkippen Wege zum Nichtrauchen - Zigarette aus, Gesundheit an!







Mittwoch, 31. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Urteil in Hameln - Mann schleifte Frau hinter Auto her Überraschung aus dem Koffer - Versteigerung am Münchner Flughafen Expedition Deutschland: Hamburg - Türkisch in Wilhelmsburg







Mittwoch, 31. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Konstantin Wecker wird 70 - Gedanken zum Älterwerden John Legend im Interview - Neues von dem Musiker Tom Cruise in Paris - Europapremiere von "Die Mumie"







Mittwoch, 31. Mai 2017, 21.00 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Frankreich vor den Parlamentswahlen - Das Experiment Macron Aus Frankreich berichtet ZDF-Korrespondentin Susanne Freitag.



Australiens Flüchtlingsinseln - Abgeschoben im Pazifik Aus Australien berichtet ZDF-Korrespondent Normen Odenthal.



Leben im ewigen Konflikt - Der Krieg der Kameras in Hebron Aus Israel berichtet ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht.



"außendienst" als mobiler Tankwart - Tankfüllung per App Aus den USA berichtet ZDF-Reporter Ron Boese.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121