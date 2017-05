Zielgesellschaft: Clere AG; Bieter: Elector GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (BörsG)

Aktionäre der Clere AG insbesondere mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sollten den wichtigen Hinweis am Ende dieser Berichtigung beachten.

BERICHTIGUNG nach § 12 WpÜG

DES FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN DELISTING-ERWERBSANGEBOTS (BARANGEBOT IM HINBLICK AUF EINEN WIDERRUF DER ZULASSUNG VON WERTPAPIEREN ZUM HANDEL IM REGULIERTEN MARKT)

der

Elector GmbH Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin, Bundesrepublik Deutschland

an die Aktionäre der Clere AG

Schlüterstraße 45, 10707 Berlin, Bundesrepublik Deutschland

zum Erwerb ihrer nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie der

Clere AG

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 16,33 je einer zur Annahme eingereichten Aktie der Clere AG Annahmefrist: 24. Mai 2017 bis 22. Juni 2017, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

'Clere-Aktien': ISIN DE000A2AA402 'Zum Verkauf Angemeldete Clere-Aktien': ISIN DE000A2E4TL7

1. Vorbemerkung

Die Elector GmbH, Berlin, Deutschland, hat am 24. Mai 2017 die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Delisting- Erwerbsangebot (Barangebot im Hinblick auf einen Widerruf der Zulassung von Wertpapieren zum Handel im regulierten Markt) (das 'Delisting- Erwerbsangebot') an die Aktionäre der Clere AG (die 'Clere-Aktionäre'), Schlüterstraße 45, 10707 Berlin (die 'Zielgesellschaft'), zum Erwerb sämtlicher Aktien der Zielgesellschaft (ISIN DE000A2AA402) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 16,33 je Clere-Aktie veröffentlicht. Die Frist für die Annahme dieses Delisting-Erwerbsangebots endet am 22. Juni 2017, 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), soweit sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des WpÜG verlängert wird.

Die Angebotsunterlage wurde am 24. Mai 2017 in Übereinstimmung mit § 14 Abs. 2 und 3 WpÜG in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG veröffentlicht durch Bekanntgabe im Internet unter http://www.elector- angebot.de und durch Bereithaltung von Exemplaren der Angebotsunterlage auf Deutsch zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, GPF 1 DE, Arabellastraße 14, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland (Bestellung per Telefax an +49 (0) 89 378-44081 oder per E-Mail an tender- offer@unicreditgroup.de, unter Angabe einer vollständigen Postanschrift). Die Hinweisbekanntmachung über (i) die Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe von Exemplaren der Angebotsunterlage bei der UniCredit und (ii) die Internetadresse http://www.elector-angebot.de, unter der die Angebotsunterlage abrufbar ist, wurde ebenfalls am 24. Mai 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Berichtigung

In der Angebotsunterlage sind unter Ziffer 6.8 'Gemeinsam mit der Zielgesellschaft handelnde Personen' die Tochterunternehmen der Zielgesellschaft aufgeführt, die gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG als mit der Zielgesellschaft gemeinsam handelnde Personen gelten. Die nachfolgend dargestellte Tabelle ist unvollständig bzw. unrichtig, weil sie die Milanesi S.r.l., Cheshire Coppice PV LTD und Strettington PV LTD nicht auflistet. Die Tabelle listet ferner die Balda Investments Singapore Pte. Ltd. auf, die bereits liquidiert wurde. Zudem wurde der Sitz der Clere Investments B.V. fälschlicherweise in Hengelo und nicht richtigerweise in Amsterdam angegeben. Daher bedarf die Darstellung in der Angebotsunterlage der Berichtigung.

Gesellschaft Sitz Beteiligung Beteiligungsquote und Stimmrechtsanteile Clere BSD GmbH, Berlin Unmittelbar 100% vormals Balda Deutschland Solutions GmbH Clere BWZB GmbH, Berlin Unmittelbar 100% vormals Balda Deutschland Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH Clere Investments Hengelo Unmittelbar 100% B.V., vormals Balda Niederlande Investments Netherlands B.V. Balda Investments Singapur Mittelbar 100% Singapore Pte. Ltd. Singapur (in Liquidation) über Clere Investments B.V. BIMA International Singapur Mittelbar 100% Pte. Ltd., vormals Singapur Balda Investments Malaysia Pte. Ltd. über Clere Investments B.V. BIUSA LL.C., Wilmington Mittelbar 100% vormals Balda Delaware, USA Investments USA LL.C. über Clere Investments B.V. Widesphere Sdn. Kuala Lumpur Mittelbar 100% Bhd. (in Malaysia Liquidation) über BIMA International Pte. Ltd.

Tatsächlich muss die Tabelle wie folgt lauten:

Gesellschaft Sitz Beteiligung Beteiligungsquote und Stimm- rechtsanteile Clere BSD GmbH, Berlin Unmittelbar 100% vormals Balda Deutschland Solutions GmbH Clere BWZB GmbH, Berlin Unmittelbar 100% vormals Balda Deutschland Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH Clere Investments Amsterdam Unmittelbar 100% B.V., vormals Niederlande Balda Investments Netherlands B.V. BIMA International Singapur Mittelbar 100% Pte. Ltd., vormals Singapur Balda Investments Malaysia Pte. Ltd. über Clere Investments B.V. BIUSA LL.C., Wilmington Mittelbar 100% vormals Balda Delaware, USA Investments USA LL.C. über Clere Investments B.V. Widesphere Sdn. Kuala Lumpur Mittelbar 100% Bhd. (in Malaysia Liquidation) über BIMA International Pte. Ltd.

Milanesi S.r.l. Bozen, Italien Unmittelbar 100% Cheshire Coppice Truro, Unmittelbar 100% PV LTD Großbritannien Strettington PV Truro, Unmittelbar 100% LTD Großbritannien

3. Veröffentlichung der Berichtigung

Diese Berichtigung wird am 30. Mai 2017 durch (i) Bekanntgabe im Internet unter http://www.elector-angebot.de in deutscher Sprache, (ii) durch Bekanntgabe als Veröffentlichung nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 569/2014 sowie (iii) durch Bereithaltung von Exemplaren der Berichtigung auf Deutsch zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, GPF 1 DE, Arabellastraße 14, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland (Bestellung per Telefax an +49 (0) 89 378-44081 oder per E-Mail an tender- offer@unicreditgroup.de, unter Angabe einer vollständigen Postanschrift) veröffentlicht.

4. Keine Änderung oder Aktualisierung des Angebots

Diese Berichtigung stellt keine Änderung oder Aktualisierung des Delisting- Erwerbsangebots im Sinne der Vorschriften des WpÜG dar.

Diese Berichtigung wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geprüft.

Berlin, den 30. Mai 2017 Elector GmbH Die Geschäftsführung

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Clere AG. Ein Angebot zum Erwerb von Clere-Aktien erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der hiermit berichtigten Angebotsunterlage. Inhabern von Aktien der Clere AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten bzw. enthalten werden.

Das freiwillige öffentliche Delisting-Erwerbangebot unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland wurden hinsichtlich des Delisting- Erwerbsangebots, der Angebotsunterlage und/oder dieser Berichtigung keine Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen beantragt oder gewährt. Clere-Aktionäre sollten daher nicht auf die Anwendung ausländischer Anlegerschutzbestimmungen vertrauen.

Diese Berichtigung ist nicht zur Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung, auch nicht auszugweise, in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung eine Verletzung des jeweiligen Rechts darstellen würde.

Ende der WpÜG-Meldung

30.05.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Notiert: Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A2AA402

AXC0254 2017-05-30/17:32