der Unternehmensberater KPS weist im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 ein deutliches Wachstum auf und konnte damit die Erwartungen übertreffen. So steigerte sich der Umsatz auf 82,8 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 20,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBIT fiel mit 12,5 Mio. Euro und einem Plus von 17,9 % ähnlich erfreulich aus.

Höherer Auftragseingang

Das Unternehmen begründete die positiven Zahlen wie folgt: "Wesentlicher Wachstumstreiber ...

