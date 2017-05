Bad Marienberg - Die Geschäftsführung der Aggregate Holdings S.A. Luxemburg hat am heutigen Tage im Grundsatz beschlossen, die bestehende, in Höhe von ca. EUR 250 Mio. valutierende 5,0% Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A184P98/ WKN A184P9) um voraussichtlich bis zu EUR 50 Mio. aufzustocken, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...