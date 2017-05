Die JDC Group AG habe das laufende Geschäftsjahr 2017 laut GBC mit dem besten ersten Quartal der Unternehmensgeschichte eröffnet. Darin sehen die Analysten die Früchte der letztjährigen Akquisitionen sowie der forcierten Digitalisierungsstrategie, die auch für die Zukunft hohe Dynamik verspreche.

Der JDC Group AG sei erwartungsgemäß ein sehr guter Start in das laufende Geschäftsjahr 2017 gelungen. Mit dem besten ersten Quartal der Unternehmensgeschichte sei gemäß GBC eine gute Basis für das erwartete starke Wachstum in 2017 vorhanden. Der Konzernumsatz habe sich dabei um 13,9 Prozent auf 19,89 Mio. Euro erhöht, was GBC insbesondere auf die im vergangenen Geschäftsjahr erfolgten Bestandskäufe sowie auf die im Fokus stehende Digitalisierungsstrategie zurückführt.

Ausgehend vom deutlichen Ausbau der Umsatzerlöse habe sich auch das EBITDA auf 1,13 Mio. Euro (erstes Quartal 2016: 0,19 Mio. Euro) mehr als verfünffacht. Erwähnenswert sei dabei nach Ansicht von GBC der überproportional gesteigerte Rohertrag, welcher eine Folge der aus den Bestandsankäufen stammenden margenstarken Umsätze sei. Grundsätzlich gehe das anorganische Wachstum also sowohl mit einem deutlichen Anstieg der Umsätze als auch mit einer überproportionalen Ergebnisentwicklung einher.

Mit der Veröffentlichung des Berichtes zum ersten Quartal 2017 habe die JDC Group AG auch ihre Prognosen für 2017 bestätigt. Das Unternehmen rechne weiterhin mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und mit einer Verdoppelung des EBITDA. Allein der ganzjährige Einbezug der in 2016 erfolgten Bestandszugänge berge nach Einschätzung der Analysten ein deutliches Upside-Potenzial für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2017. Zusätzliches anorganisches Wachstum sei insbesondere vor dem Hintergrund der Konsolidierungstendenzen bei den Finanzvermittlern sehr wahrscheinlich, auch solle unter dem neuen Vorstand die Digitalisierungsstrategie weiter forciert werden.

Auf dieser Basis sieht das Researchhaus seine Einschätzung bestätigt und hat sowohl sein Kursziel von 10,25 Euro als auch das Rating "Kaufen" unverändert gelassen.

