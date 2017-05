Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baar (pta048/30.05.2017/17:20) - Die Angel Telecom Holding AG bestätigt, dass sie sich in vorläufigen Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss mit der Connexcom AG, Baar, Schweiz, befindet. Connexcom entwickelte und ist Eigentümerin von conNEXT, einer innovativen all-in-one Kommunikations Applikation für Mobiltelefonie.



Die Gespräche zwischen Angel und Connexcom laufen und haben noch zu keinen konkreten Ergebnissen oder Vereinbarungen geführt. Entsprechend ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es eine Transaktion geben wird. Sollten die Gespräche erfolgreich fortgesetzt werden, wird Angel den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.



(Ende)



