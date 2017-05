von Gian Hessami, Euro am Sonntag Vor einem Jahr hatte es noch so ausgesehen, als würde die Bundesfinanzaufsicht Bafin den Vertrieb von Bonitätsanleihen an Privatanleger bald verbieten. Doch das Blatt hat sich gewendet: Der Deutsche Derivate Verband (DDV) und die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) als Vertretung der Bankenverbände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...