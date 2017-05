Die europäischen Aktienmärkte haben in der ersten Jahreshälfte bereits eine beachtliche Performance um die 10% hingelegt. Die US-Börsen haben mit rund 7% nur leicht weniger gemacht. Beachtlich waren die Avancen beim deutschen Aktienindex DAX: Anfang Mai wurde das Allzeithoch wieder geknackt und neue Bestmarken wurden erreicht.

"Sell in May and come back in September? "

Nun, nach der guten Performance während den ersten fünf Monaten fragen sich viele Anleger, ob es nicht besser wäre, Gewinne mitzunehmen. Wird die Börsenregel "Sell in May and go away" dieses Jahr Gültigkeit haben?

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel

Die steile Aufwärtsbewegung der letzten Wochen spricht auf jeden Fall für eine Pause. In der Tat sind die Hauptaktienmärkte seit Mitte Mai nicht mehr gestiegen. Dies belegt einmal mehr, dass die Aktienkurse nicht einfach linear nach oben steigen können. Im Moment sind die Aktienmärke in einer korrektiven Phase, also in einer Konsolidierung. Diese dürfte nicht das Vorzeichen einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...