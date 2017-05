Mainz (ots) - Freitag, 2. Juni 2017, 18.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Über 10.000 schwerstkranke Menschen warten laut der Stiftung Eurotransplant in Deutschland auf ein neues Organ. Anlässlich des Tags der Organspende am 3. Juni beschäftigt sich das 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" am Freitag, 2. Juni 2017, um 18.30 Uhr ausführlich mit dem Thema.



"nano" erzählt die Geschichte der kleinen Esma, die mit gerade einmal zehn Monaten ein neues Herz bekommen hat. Das Filmteam war bei der Operation dabei und zeigt, wie Esma ein Jahr später mit dem neuen Herz lebt. Ein weiterer Beitrag des Magazins zeigt, wie nach der Diagnose des Hirntods, der nach dem deutschen Transplantationsgesetz von mehreren erfahrenen Medizinern diagnostiziert werden muss, eine Organentnahme erfolgt. Die Frage, wer ein Spenderorgan bekommt, wird nach einem Kriterienkatalog entschieden, der unter anderem die medizinische Dringlichkeit und die bisherige Wartezeit berücksichtigt. Welche weiteren Voraussetzungen erfüllt werden müssen, beleuchtet "nano" und macht auch deutlich, warum nicht nur mangelnde Spendenbereitschaft schuld daran ist, dass es wenig verfügbare Organe gibt. Im Gegensatz zu Deutschland ist beispielsweise in der Schweiz und in Österreich eine Organspende auch nach einem Kreislaufstillstand möglich. Das hat Vorteile gegenüber derPraxis in Deutschland. Welche das sind, erklärt das Magazin.



Es moderiert Kristina zur Mühlen.



