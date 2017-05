Die Navigator Equity Solutions SE befindet sich in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen zum Verkauf der Mehrheit an der Ganaria AG

Die Navigator Equity Solutions SE befindet sich in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen zum Verkauf der Mehrheit an der Ganaria AG

München, 30.05.2017 - Die Navigator Equity Solutions SE befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen die Mehrheit an der Ganaria AG für einen Kaufpreis pro Aktie zwischen EUR 1,00 und EUR 2,00 zu veräußern. Nach Abschluss der Transaktion und Aufnahme des operativen Geschäftes beabsichtigt die Ganaria AG sich als Technologieunternehmen in der Ecommerce Branche zu etablieren.

Die Parteien streben an die Transaktion innerhalb der nächsten 6 Wochen abzuschließen.

Kontakt: Investor Relations

t.: +49 89-244118-223

f.: +49 89-244118-310

info@navigator-equity.com

