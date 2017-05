In dem jüngsten Global Market Outlook, der zum Auftakt der Intersolar Europe-Konferenz in München vorgestellt wurde, prognostiziert der Verband für den europäischen Markt ein leichtes Wachstum auf acht Gigawatt in diesem Jahr.2016 war weltweit wieder ein Rekordjahr bei Neuinstallationen von Photovoltaik-Anlagen. Zwar wurden die zuvor erwarteten 80 Gigawatt knapp verfehlt, dennoch war der Photovoltaik-Zubau mit 76,6 Gigawatt Leistung so hoch wie noch nie innerhalb eines Jahres, sagte der Solarpower Europe-Geschäftsführer, James Watson, am ersten Tag der Intersolar Europe-Konferenz in München. Dies ...

