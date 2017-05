Die Analysten von SRC Research bleiben für die Aktie der Porr optimistisch. Nachdem der heimische Baukonzern am Dienstag vor Börsenstart Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 vorgelegt hatte, bestätigten sie ihre Kaufempfehlung ("Buy") und ihr Kursziel von 40,00 Euro. Derzeit notiert die Aktie deutlich darunter bei 29,96 Euro (Schlusskurs vom Dienstag).

Positiv bewertet SRC-Analyst Stefan Scharff an den präsentierten Quartalsergebnissen vor allem das Wachstum beim Auftragsbestand und -eingang. Dieses deute auf ein "starkes Gesamtjahr 2017" mit höheren Gewinnen als im Vorjahr hin, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Daher habe man weiter Vertrauen in die bisherigen Gewinnschätzungen. Nach wie vor prognostiziert Scharff somit einen Gewinn je Aktie von 2,66 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017. Für die beiden Folgejahre bleiben die Schätzungen bei 3,12 Euro (2018) und 3,72 Euro (2019). Die Dividendenschätzungen belaufen sich ebenfalls unverändert auf 1,30 Euro (2017), 1,50 Euro (2018) und 1,70 Euro (2019).

Analysierendes Institut SRC Research

ISIN: AT0000609607