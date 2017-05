Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Rekorde bei den Aktien der zweiten Reihe prägten am Dienstag den deutschen Aktienmarkt. TecDAX, MDAX und SDAX markierten allesamt neue Allzeit- oder zumindest Dekaden-Hochs. Der DAX trat dagegen auf der Stelle, zum Schluss gab er 0,2 Prozent ab auf 12.599 Punkte.

Die Aufwärtsdynamik ließ allerdings auch in der zweiten Reihe nach, lediglich der TecDAX legte auch auf Schlusskursbasis weiter zu. Angetrieben wurde er vor allem von United Internet, die mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,4 Prozent auf 49,18 Euro anzogen. Auch Xing, RIB Software und Aixtron legten deutlich zu. Nordex litten dagegen mit einem Minus von 2,8 Prozent unter einer Abstufung von HSBC. Das Haus hat die Aktie von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt.

Das Geschäft im DAX war dagegen eher lethargisch: "Die Risikobereitschaft ist gering, und der Markt wartet einfach nur ab", sagte ein Händler. Daneben kursiere die Furcht vor einem deutlicheren Rücksetzer. Aus technischer Sicht hat der DAX nun bei 12.650 Punkten einen ersten Widerstand etabliert. Ein Überwinden würde Aufwärtspotenzial Richtung 12.800 Punkte auslösen, sagte ein Marktanalyst. Bei 12.490 Punkten sei der DAX unterstützt.

Anleger tauschen Banken in Deutsche Börse

Besonders schwach zeigten sich die Banken, gedrückt von der Sorge um Italien mit möglichen Neuwahlen, aber auch von der Deutschen Bank, die den Sektor auf "Untergewichten" heruntergenommen hat. Der frühere Premierminister und Parteivorsitzende der Demokraten, Matteo Renzi, hat vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr ins Spiel gebracht. Derzeit liegen die Demokraten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in den Umfragen gleichauf. Der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen zu deutschen Langläufern hat sich deshalb zeitweise auf fast 200 Basispunkte ausgeweitet.

Die Deutsche Bank meint, die Wachstumsdynamik der Eurozone werde in den kommenden Monaten wieder abflauen. Gerade Banken seien für einen Rückgang der Einkaufsmanagerindizes anfällig. Die Aktien der Deutschen Bank führten mit einem Minus von 1,8 Prozent die Verlierer im DAX an. Commerzbank gaben 0,9 Prozent ab. Einige Anleger schichteten aus den beiden DAX-Banken in Papiere der Deutschen Börse um, die so auch mit einem Plus von 1,2 Prozent auf der Gewinnerseite ganz oben standen. Die UBS hat sich zuversichtlich zu den Perspektiven des Börsenbetreibers geäußert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,3 (Vortag: 38,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,42 (Vortag: 1,39) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner, 17 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.598,68 -0,24% +9,73% DAX-Future 12.593,00 -0,28% +10,03% XDAX 12.595,57 -0,24% +10,03% MDAX 25.229,32 -0,21% +13,70% TecDAX 2.284,48 +0,38% +26,09% SDAX 11.142,18 +0,03% +17,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,34 11 ===

