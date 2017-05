Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX gab um 0,2 Prozent auf 12.599 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 stand mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 3.561 Punkte etwas stärker unter Druck. Belastet wurde er vor allem von den Bank-Aktien, deren Sektoren-Index um 1 Prozent nachgab und damit die Verlierer unter den Branchen anführte.

Ganz anders sah es in der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt aus. TecDAX, MDAX und SDAX markierten allesamt neue Rekorde oder Dekaden-Hochs. Die Aufwärtsdynamik ließ allerdings auch in der zweiten Reihe nach, lediglich der TecDAX legte auch auf Schlusskursbasis weiter zu. Angetrieben wurde er vor allem von United Internet, die mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,4 Prozent auf 49,18 Euro anzogen.

Deutsche Bank drückt Bank-Aktien

Die Bank-Aktien litten zum einen unter der Furcht vor einer neuen Italien-Krise. "Italien muss man im Auge behalten, um ein stärkeres politisches Risiko handelt es sich aber noch nicht", sagte ein Marktteilnehmer. Der frühere Premierminister und Parteivorsitzende der Demokraten, Matteo Renzi, hat vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr ins Spiel gebracht. Derzeit liegen Demokraten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in den Umfragen gleichauf. Der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen zu deutschen Langläufern hat sich deshalb zeitweise auf fast 200 Basispunkte ausgeweitet. Der Euro konnte sich aber nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer bis auf knapp 1,11 Dollar wieder auf Stände um 1,1180 Dollar erholen.

Auf den Bankentiteln lastete aber auch eine Studie der Deutschen Bank. Sie hat den Sektor auf "Untergewichten" heruntergenommen. Das Haus meint, die Wachstumsdynamik der Eurozone werde in den kommenden Monaten wieder abflauen. Gerade Banken seien für einen Rückgang der Einkaufsmanagerindizes anfällig.

Besonders stark unter der Studie litten laut Marktteilnehmern auch die Aktien der Deutschen Bank selbst, die mit einem Minus von 1,8 Prozent die Verliererliste im DAX anführten. Commerzbank gaben 0,9 Prozent ab. Einige Anleger schichteten aus den beiden DAX-Banken in Papiere der Deutschen Börse um, die so auch mit einem Plus von 1,1 Prozent die Gewinnerseite anführten. Die UBS hat sich zuversichtlich zu den Perspektiven des Börsenbetreibers geäußert.

HSBC sorgt für Gegenwind bei Nordex & Co

Die Bank HSBC hat sich negativ zu verschiedenen Windkraftherstellern geäußert. Dabei hat sie die Einstufung oder die Kursziele für Nordex, Vestas und Gamesa gesenkt. Nordex gaben im TecDAX 2,8 Prozent ab. In Madrid verloren Gamesa 2,2 Prozent, und Vestas fielen in Kopenhagen um 1,8 Prozent.

Zunehmend gebessert hat sich im Handelsverlauf die Stimmung für Ryanair, die Aktien legten um 2,4 Prozent zu. Canaccord sprach mit Blick auf die Geschäftsentwicklung von einem starken Wachstum und hat die Kaufempfehlung bekräftigt. Außerdem hat Ryanair einen Aktienrückkauf im Volumen von 600 Millionen Euro angekündigt.

Akzo Nobel wiederum verloren 1,8 Prozent. Hier ist nach einem Gerichtsurteil die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken, dass die Niederländer vom US-Konkurrenten PPG übernommen werden.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.561,22 -17,73 -0,5% +8,2% Stoxx-50 3.220,57 -10,62 -0,3% +7,0% Stoxx-600 390,50 -0,75 -0,2% +8,1% XETRA-DAX 12.598,68 -30,27 -0,2% +9,7% FTSE-100 London 7.526,51 -21,12 -0,3% +5,4% CAC-40 Paris 5.305,94 -26,53 -0,5% +9,1% AEX Amsterdam 525,71 -2,02 -0,4% +8,8% ATHEX-20 Athen 2.064,22 -3,99 -0,2% +18,6% BEL-20 Brüssel 3.890,84 -2,63 -0,1% +7,9% BUX Budapest 34.321,14 +183,03 +0,5% +7,2% OMXH-25 Helsinki 4.020,92 -10,63 -0,3% +9,3% ISE NAT. 30 Istanbul 119.549,55 -512,87 -0,4% +25,2% OMXC-20 Kopenhagen 987,64 +4,59 +0,5% +11,7% PSI 20 Lissabon 5.226,48 +53,32 +1,0% +12,8% IBEX-35 Madrid 10.876,90 -7,10 -0,1% +16,3% FTSE-MIB Mailand 20.814,48 +30,66 +0,1% +8,2% RTS Moskau 1.075,64 -10,11 -0,9% -6,7% OBX Oslo 645,70 -0,69 -0,1% +4,5% PX-GLOB Prag 1.316,13 -9,02 -0,7% +9,8% OMXS-30 Stockholm 1.639,74 +7,82 +0,5% +8,1% WIG-20 Warschau 2.292,27 -31,31 -1,3% +17,7% ATX Wien 3.160,27 -24,18 -0,8% +20,7% SMI Zürich 9.007,54 -24,42 -0,3% +9,6% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1184 +0,66% 1,1110 1,1181 +6,3% EUR/JPY 123,94 +0,57% 123,24 124,43 +0,8% EUR/CHF 1,0898 +0,01% 1,0896 1,0907 +1,7% EUR/GBP 0,8698 +0,28% 0,8674 1,1488 +2,1% USD/JPY 110,82 -0,07% 110,89 111,29 -5,2% GBP/USD 1,2857 +0,35% 1,2812 1,2844 +4,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,18 49,99 -1,2% -0,62 -13,4% Brent/ICE 51,36 52,29 -1,8% -0,93 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,72 1.266,98 -0,3% -4,26 +9,7% Silber (Spot) 17,37 17,40 -0,2% -0,03 +9,1% Platin (Spot) 942,25 956,50 -1,5% -14,25 +4,3% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,1% -0,00 +1,8% ===

