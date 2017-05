Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai blieben die Börsen wegen des Feiertags Drachenbootfest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.561,22 -0,50% +8,23% Stoxx50 3.220,57 -0,33% +6,98% DAX 12.598,68 -0,24% +9,73% FTSE 7.526,51 -0,28% +5,37% CAC 5.305,94 -0,50% +9,12% DJIA 21.039,64 -0,19% +6,46% S&P-500 2.413,11 -0,11% +7,78% Nasdaq-Comp. 6.203,83 -0,10% +15,25% Nasdaq-100 5.794,33 +0,10% +19,14% Nikkei-225 19.677,85 -0,02% +2,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,33 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,26 49,99 -1,1% -0,54 -13,2% Brent/ICE 51,46 52,29 -1,6% -0,83 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,72 1.266,98 -0,3% -4,26 +9,7% Silber (Spot) 17,39 17,40 -0,1% -0,01 +9,2% Platin (Spot) 942,25 956,50 -1,5% -14,25 +4,3% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,1% -0,00 +1,8%

FINANZMARKT USA

Mit leichten Abgaben ist die Wall Street in den ersten Handelstag nach dem langen Wochenende gestartet. Am Montag waren wegen des "Memorial Day" in den USA die Börsen geschlossen geblieben. Nach einer guten Berichtssaison für das erste Quartal fragen sich derzeit die Investoren, wie lange der Marktoptimismus und die niedrige Volatilität noch andauern werden. Einige Analysten zeigen sich durchaus besorgt. So würden einige Bereiche, wie der Automobilsektor, nach Jahren einer guten Entwicklung bereits erste Warnsignale aussenden. Die Aktie von Amazon hat kurz nach der Eröffnung erstmals die Schwelle von 1.000 Dollar erreicht und damit einen neuen Rekordstand markiert. Bereits am Freitag waren die Titel bis auf einen Dollar an diese Marke herangelaufen. Auch die Aktie der Google-Mutter Alphabet kämpft mit diesem Niveau. Am Freitag betrug der Abstand hier lediglich noch vier Dollar. Die Blicke sind auch auf die US-Konjunkturdaten des Tages gerichtet. So haben die persönlichen Einnahmen und Ausgaben für April exakt die Erwartungen des Marktes getroffen. Auch der Case-Shiller-Hauspreisindex für März fiel im Rahmen der Prognosen aus. Der Index des Verbrauchervertrauens für Mai enttäuschte dagegen mit einem Rückgang auf 117,9 Punkte. Ökonomen hatten nur mit einem leichten Rückgang auf 119,0 nach zuvor 120,3 gerechnet. Highlight der Woche ist jedoch der US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Belastet wurde der Euro-Stoxx-50 vor allem von den Bank-Aktien, deren Sektoren-Index um 1 Prozent nachgab und damit die Verliererliste unter den Branchen anführte. Ganz anders sah es in der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt aus. TecDAX, MDAX und SDAX markierten allesamt neue Rekorde oder Dekaden-Hochs. Die Aufwärtsdynamik ließ allerdings auch in der zweiten Reihe nach, lediglich der TecDAX legte auch auf Schlusskursbasis weiter zu. Die Bank-Aktien litten zum einen unter der Furcht vor einer neuen Italien-Krise. Auf den Titeln lastete aber auch eine Studie der Deutschen Bank. Sie hat den Sektor auf "Untergewichten" heruntergenommen. Das Haus meint, die Wachstumsdynamik der Eurozone werde in den kommenden Monaten wieder abflauen. Gerade Banken seien für einen Rückgang der Einkaufsmanagerindizes anfällig. Deutsche Bank verloren 1,8 Prozent, Commerzbank gaben 0,9 Prozent ab. Einige Anleger schichteten aus den beiden DAX-Banken in Papiere der Deutschen Börse um, die so auch mit einem Plus von 1,1 Prozent die Gewinnerseite anführten. Die UBS hat sich zudem zuversichtlich zu den Perspektiven des Börsenbetreibers geäußert. Akzo Nobel verloren 1,8 Prozent. Nach einem Gerichtsurteil ist die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken, dass die Niederländer vom US-Konkurrenten PPG übernommen werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1182 +0,65% 1,1110 1,1181 +6,3% EUR/JPY 123,82 +0,47% 123,24 124,43 +0,7% EUR/CHF 1,0891 -0,05% 1,0896 1,0907 +1,7% EUR/GBP 0,8703 +0,33% 0,8674 1,1488 +2,1% USD/JPY 110,74 -0,14% 110,89 111,29 -5,3% GBP/USD 1,2846 +0,27% 1,2812 1,2844 +4,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. An den Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai wurde wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlten auch von dort mögliche Impulse. So fokussierte sich vieles auf den Yen, der deutlicher zulegte. In Tokio schaffte der Nikkei-Index dank einer späten Erholung von den Tagestiefs praktisch noch eine Punktlandung auf dem Vortagesschluss. Der stärkere Yen belastete zwar tendenziell die Stimmung, dem standen aber einige günstige Wirtschaftsdaten gegenüber. In Seoul kam der Kospi nach seiner sechstägigen Rekordjagd zwar etwas zurück, allerdings nur um 0,3 Prozent. Selbst dass Nordkorea am Montag erneut eine Rakete abgeschossen hatte, konnte der Konjunkturzuversicht in Südkorea zuletzt nichts anhaben. Aktien aus dem Tourismussektor, die gleichwohl leicht negativ auf die Entwicklung in Nordkorea reagiert hatten, erholten sich wieder. Asiana Airlines, Korean Air und Lotte Shopping gewannen zwischen 0,8 und 3,2 Prozent. Sydney schaffte ein kleines Plus, doch war es hier zuletzt überwiegend nach unten gegangen mit den Kursen, vor allem im Bankensektor. Etwas erholte Bankenkurse waren es denn auch überwiegend, die den Index um 0,2 Prozent nach oben hievten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Hugo Boss verpflichtet Yves Müller als neuen CFO

Der Modekonzern Hugo Boss hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der bisherige Finanzvorstand von Tchibo, Yves Müller, werde spätestens zum 1. Januar 2018 als Vorstandsmitglied nach Metzingen kommen und künftig als CFO für die Bereiche Finanzen, inklusive Investor Relations und Administration verantwortlich sein, teilte die Hugo Boss AG mit.

Probleme beim Verkaufsprozess zur Opel-Übernahme

Beim Verkaufsprozess zur Übernahme des Autobauers Opel durch den französischen Konzern PSA gibt es Probleme: Bei den Verhandlungen zwischen der Opel-Führung, dem Noch-Mutterkonzern General Motors und der Arbeitnehmervertretung seien noch Punkte offen, hieß es aus Arbeitnehmerkreisen. Es gebe aber keine Konfliktsituation. Opel ist zuversichtlich, dass die Übernahme wie geplant in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne geht.

BVB trennt sich von Trainer Thomas Tuchel

Die Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (BVB) und ihr Cheftrainer Thomas Tuchel beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Trainerteams, Arno Michels, Rainer Schrey und Benjamin Weber, werde eingestellt, teilte der Fußballverein mit. Zu den Gründen wurden keine Angaben gemacht.

Energiekontor kauft eigene Aktien zurück

Die Energiekontor AG macht von ihrer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch und will vom 1. Juni 2017 bis zum 31. Mai 2018 bis zu 100.000 eigene Aktien erwerben. Der Rückkauf sei auf einen Gesamtkaufpreis von maximal 3 Millionen Euro begrenzt, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien sollen im Anschluss eingezogen werden.

Nintendo muss um Komponenten für seine Konsole Switch ringen - Kreise

Nintendo führt seinen größten Kampf dieser Tage nicht gegen andere Spielehersteller. Es gehe gegen Unternehmen wie Apple, die dieselben Bauteile benötigen wie Nintendo für seine Konsole Switch. Nintendo habe seinen Lieferanten und Auftragsfertigern mitgeteilt, im laufenden Geschäftsjahr knapp 20 Millionen Switch-Konsolen herstellen zu wollen, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen. Das offizielle Verkaufsziel liegt bei 10 Millionen.

