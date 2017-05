Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Castik Capital bei der Investition in inet-logistics

Von Castik Capital beratene Fonds haben die Anteilsmehrheit an dem Softwareunternehmen inet-logistics, von dem internationalen Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss erworben. Gebrüder Weiss und der Gründer Oswald Werle bleiben weiterhin Gesellschafter bei inet-logistics. Über den Kaufpreis wurde zwischen beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

inet-logistics ist ein schnell wachsender Software-as-a-Service Anbieter von Transportmanagementsystemen (TMS) für komplexe, globale Transportnetzwerke. inet TMS verbindet alle Teilnehmer der Lieferkette mit seiner webbasierten Plattform - in Echtzeit und für Ein- und Ausgänge. Diese Optimierung der Lieferkette führt zu konkreten Kosteneinsparungen für die Kunden.

Berater der Transaktion

Das Willkie Farr & Gallagher LLP-Team unter der Leitung von Dr. Axel Wahl (Corporate) bestand aus den Partnern Dr. Bettina Bokeloh (Steuern) sowie den Associates Johannes Eckhardt, Andreas Knödler, Dr. Stefan Bührle und Adrian Dengler (alle Corporate, alle Frankfurt).

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

Das Binder Grösswang-Team bestand aus dem Partner Dr. Thomas Schirmer und der Associate Cordelia Klauhs (beide Corporate/M&A, alle Wien).

Das KNPZ Rechtsanwälte-Team bestand aus dem Partner Dr. Kai-Uwe Plath und dem Associate Dr. Jan-Michael Grages (beide IP/IT, alle Hamburg).

Frankfurt am Main, 30. Mai 2017

