Westinghouse Electric Company wurde am Mittwoch, dem 24. Mai für ihr starkes Engagement für die wirtschaftliche und demokratische Entwicklung der Ukraine gewürdigt. Die Auszeichnung wurde auf der Ukraine Gala verliehen, die vom American Center for a European Ukraine in Zusammenarbeit mit dem U.S.-Ukraine Business Council veranstaltet wurde.

"Westinghouse ist sehr stolz über die Auszeichnung dieser bedeutenden US-amerikanisch-ukrainischen Organisationen, die sich der Weiterentwicklung des nationalen Interesses der Ukraine verschrieben haben. Wir betrachten unsere Beziehung mit der Ukraine als Partnerschaft, wir sind nicht nur Investor und Lieferant", sagte Luc Van Hulle, Interim President, EMEA Region. "Westinghouse glaubt, dass zwischen Westinghouse und der Ukraine noch mehr erreicht werden kann, um die Energiesicherheit und -effizienz weiter zu steigern, und wir freuen uns auf eine anhaltende Vertiefung der Zusammenarbeit."

Westinghouse stellt durch die Lieferung von nuklearen Brennstoffen 30 Prozent der Stromversorgung der Ukraine zur Verfügung.

"Während die Ukraine ihre nukleare Brennstoffversorgung in Kooperation mit Westinghouse weiterhin diversifiziert, bietet sie nun weiteren Ländern in Europa, die ausschließlich von russischen Brennstofflieferungen abhängen, eine starke technisch und wirtschaftlich attraktive alternative Brennstoffquelle zugunsten ihrer Energiesicherheit und Kostenwettbewerbsfähigkeit an", sagte Michele DeWitt, Senior Vice President, Nuclear Fuel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170530006099/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Sarah Cassella, +1 412-374- 4744

Manager, External Communications

E-Mail: cassels@westinghouse.com