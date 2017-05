Die grobe Richtung ist bei der Gothaer Versicherung nicht anders als anderswo in der Branche. Nur der Weg dorthin ist anders. Im Bereich Leben und Krankenversicherung ist zudem die Neuausrichtung in vollem Gange.

Die Seitenhiebe an die Konkurrenz sind an diesem Tag unüberhörbar. "Es kann gut sein, dass wir in diesem Jahr nicht mit Wachstum über dem Markt aufwarten", sagt Karten Eichmann, der Vorstandschef der Gothaer Versicherungsgruppe mit sichtlicher Gelassenheit. Er selbst könne in Zeiten wie diesen durchaus auch mal abwarten. Die Aussage dahinter ist eindeutig: Einige Wettbewerber hatten zuletzt vor allem wegen der extrem niedrigen Zinsen versucht, mit günstigen Konditionen Wachstum zu "erkaufen". Er selbst hat einen anderen Fokus: Die Stärkung der Ertragskraft.

Das ist ihm im vergangenen Jahr bereits gelungen. Der Jahresüberschuss stieg im Konzern um mehr als 17 Prozent auf 162 Millionen Euro. Dagegen sanken die Bruttobeiträge um über zwei Prozent auf 4,411 Milliarden Euro. Für Eichmann kein Grund zur Sorge. Die grobe Richtung ist schon seit geraumer Zeit verabschiedet.

"Gothaer 2020" heißt das Projekt, das im Wesentlichen aus der angesprochenen Stärkung der Ertragskraft, dem Ausbau der digitalen Angebote und Infrastruktur sowie einer veränderten Mitarbeiterstruktur bestehen soll. Dafür soll die Zahl von den aktuell noch etwa 5700 Mitarbeitern um jeweils etwa 200 in den kommenden drei Jahren sinken. Diejenigen, die bleiben, sollen ihre Veränderungsfähigkeit an die neue Umgebung auch deutlich zeigen.

Der Hintergrund ist klar. Im Vergleich zu vielen anderen Branchen haben die Versicherer in den vergangenen Jahren das Thema Digitalisierung eher zögerlich angegangen. "Der Druck zur Kundenorientierung war bisher bei den Versicherern nicht da. Und genau hier, in der Kundenschnittstelle, greifen jetzt viele Insurtechs an und suchen gnadenlos nach Schwachpunkten", beobachtet Christian Mylius, Berater bei EY Innovalue, sehr häufig in der Branche.

Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...