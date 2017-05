Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und Tochtergesellschaft von MiTAC Computing Technology Corporation, stellt diese Woche auf der Computex 2017 in Taipeh, Taiwan, seine neue Produktreihe von HPC-, Cloud Computing- und Speicher-Serverplattformen aus. TYAN präsentiert das vollständige Sortiment von Plattformen, die auf der kommenden Intel® Xeon® Processor Scalable Family basieren und sich an die Rechenzentren-, Virtualisierung-, Supercomputing-, Enterprise- und Embedded Infrastructure-Märkte richten.



"Mit der gestiegenen Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen, angekurbelt durch die Zunahme von künstlicher Intelligenz, virtueller Realität und High-Performance-Computing, benötigen Kunden eine fortschrittliche Lösung, um dem Bedarf an Big Data In-Memory-Workloads für ihre Server-Infrastrukturen gerecht zu werden", sagte Danny Hsu, Vice President von MiTAC Computing Technology Corporations TYAN Business Unit. "TYAN plant, ab Mitte 2017 die aktuellsten Serverplattformen anzubieten, die auf der Intel Xeon Processor Scalable Family basieren, und verspricht, Workload-optimierte Leistung, Energieeffizienz und Plattform-Funktionen bereitzustellen."



High-Density GPU und Intel® Xeon Phi Coprozessor Plattformen für HPC und Machine Learning-Anwendungen optimiert



TYANs HPC-Computing-Plattformen der nächsten Generation basieren alle auf der Intel Xeon Scalable Processor Family und wurden für die hohen Computing-Workloads von Big Data und leistungsstarken Datenanalyse-Anwendungen gestaltet. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt TYAN drei Plattformen aus, die sich an die HPC-, Machine Learning- und Technical Computing-Märkte richten.



Die FT77D-B7109 ist ein 4U Dual-Root Complex GPU-Server mit zwei CPU-Sockeln, der bis zu acht Intel Xeon Phi Coprozessor x200 Series-Karten unterstützt. Die Plattform spezialisiert sich auf Embarrasingly Parallel-Workloads, einschließlich wissenschaftlichem Computing, genetischer Sequenzierung, Öl- und Gasfunden, umfangreicher Gesichtserkennung und Brute-Force-Kryptographie.



TYAN präsentiert auch eine neue leistungsstarke Workstation-Plattform namens FT48T-B7105. Diese Workstation bietet dem professionellen Poweruser maximales I/O bei Unterstützung von bis zu fünf Intel Xeon Phi Coprozessoren und zielt auf Anwendungen für Digital Content Creation, Computer-Generated Imagery (CGI) und Computer-Aided Design (CAD) ab. TYANs GA88-B5631 ist ein vollständiger Peer-to-Peer Single Root Complex 1U GPU-Server. Mit einem einzigen Intel Xeon Scalable Processor Family CPU-Sockel unterstützt die Plattform bis zu vier Intel Xeon Phi Coprozessoren und eignet sich ideal für viele der heute aufkommenden kognitiven Computing-Workloads, wie z. B. Machine Learning und Artificial Intelligence.



TYAN betont extreme Leistung, Dichte und Skalierbarkeit für Rechenzentren, Enterprise und Clouds der nächsten Generation



TYANs neue Produktreihe von Cloud Computing- und Speicherplattformen, die durch die aktuelle Intel Xeon Processor Scalable Family angetrieben werden, sind für datenintensive Workloads und Virtualisierungsanwendungen optimiert, um extreme Leistung, Dichte und Skalierbarkeit bei Strom- und Kosteneffizienz zu bieten.



Die 1U GT75B-B7102, die zehn 2,5' Small Form Factor-SATA-Einschübe unterstützt, von denen vier NVMe U.2 Laufwerke unterstützen können, ist eine ideale Plattform für Virtualisierung und In-Memory-Datenbänke. TYANs 1U GT62F-B5630 ist für einen hybriden NVMe/SATA-Cache-Speicher entworfen, der bis zu acht NVMe U.2 Hot-Swap-Drives mit einem OCP v2.0 LAN Mezzanine unterstützt. Durch das CPU-Einzelsockel-Design wird eine ideale Plattform für Workloads geboten, die am besten innerhalb einer NUMA-Domain funktioniert und große Mengen von High-Speed-Flash fordert, wie z. B. viele Media-Streaming-Anwendungen.



Die brandneue TN200-B7108-X4S ist eine Dual-Socket 2U 4-Node All-Flash-Server-Plattform, die 24x 2,5' NVMe U.2/SATA-Drives unterstützt. Jede Node bietet acht NVMe-Drives über sechs PCIe x4 NVME U.2 Hot-Swap-Laufwerkeinschübe hinweg sowie ein Paar interner 2280/22110 NVMe M.2 Anschlüsse. Mit insgesamt acht CPU-Sockeln und 32 NVMe Geräten über das gesamte Chassis hinweg ist die TN200-B7108-X4S eine ideale Plattform für High Performance Computing-Workloads und hyper-konvergierte All-Flash-Speicheranwendungen.



