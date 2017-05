Mannheimer Morgen zur Arbeitszeit-diskussion Überschrift: Gegensätzliche Interessen Wer arbeitet schon gerne 14 Stunden am Tag? Wohl kaum jemand. Weshalb die Kritik der Gewerkschaft NGG an der vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga geforderten Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes nachvollziehbar ist. Allerdings kann man auch die Arbeitgeberseite verstehen: Wenn eine Veranstaltung etwas länger als vorgesehen dauert, kann man nicht mal eben eine zweite Mannschaft einsetzen. Hier stoßen zwei gegensätzliche Interessenlagen aufeinander, für die es keine allgemeingültige Lösung gibt. Natürlich sind die Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht von der Hand zu weisen. Deshalb sollte es grundsätzlich bei einer täglichen Höchstarbeitszeit bleiben, wie sie das Arbeitszeitgesetz seit 1994 vorsieht. Eine bessere Dienstplanung aber ist wohlfeil, denn sie hängt in hohem Maße von der individuellen Größe und Lage eines Unternehmens ab. Die Politik tut sich erkennbar schwer. Die zuständige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will grundsätzlich nicht am Acht-Stunden-Tag rütteln. Dagegen hat Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) der Branche seine Zustimmung für mehr Flexibilisierung signalisiert. Ein Weg zur Lösung könnte über Betriebsvereinbarungen führen, die Ausnahmen in einer eng begrenzten Größenordnung zulassen. Denn schließlich kommt der Sommer - und mit ihm der Mehrbedarf an Arbeitskräften - nicht völlig überraschend. Allerdings sollte dann auch sichergestellt werden, dass Pausen eingehalten werden und Überstunden nicht regelmäßig anfallen. Eine Herausforderung. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

