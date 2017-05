Die Aktie China Evergrande hat eine unglaubliche Rally hinter sich und gilt als deutlich überbewertet. Das rief Spekulanten auf den Plan, die von fallenden Kursen profitieren wollten. Sie haben viel Lehrgeld gezahlt.

Der Aktienkurs des in Hongkong notierten Immobilienentwicklers Evergrande hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht. Solche Kursgewinne haben selbst einige der optimistischen Analysten erstaunt. Ein Teil der starken Rally lässt sich mit dem Plan von Evergrande erklären, vor einem möglichen Listung auf dem chinesischen Festland Geld von strategischen Investoren einsammeln zu wollen. Hinzu kommen Spekulationen, das Unternehmen werde von steigenden Eigenheimverkäufen in kleineren chinesischen Städten profitieren. Ein weiterer Punkt ist der Rückkauf von eigenen Aktien, der oft für höhere Notierungen sorgt.

Solche Kurssteigerungen rufen natürlich sogenannte Leerverkäufer auf den Plan, die von fallenden Kursen profitieren wollen. Bei einem typischen Leerverkauf leihen sich Investoren Aktien und verkaufen diese mit der Erwartung, dass der Kurs sinken wird. Bei einer erfolgreichen Wette kauft der Investor später die Aktien zu einem niedrigeren Kurs zurück und gibt sie an den ursprünglichen Ausleiher zurück. Die Differenz beim Kurs ist der Gewinn.

Doch die Gebühren, um sich Aktien des in Hongkong notierten Immobilienentwicklers für Leerverkäufe zu leihen, haben sich seit Januar auf rund zehn Prozent mehr als verfünffacht, berichtet Simon Colvin, Analyst ...

