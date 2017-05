EU-Kreise berichteten, die USA wollten auf ein Laptop-Verbot für Flüge aus Europa verzichten. Doch diesen Meldungen widerspricht die amerikanische Seite nun energisch.

Verwirrung um ein mögliches Laptop-Verbot in der Kabine auf Transatlantikflügen: Das US-Heimatschutzministerium hat Berichten aus Brüssel widersprochen, wonach das Verbot vom Tisch sei. "Diese Berichte sind absolut falsch", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Washington und kündigte ein ausführliches Statement an.

Die Informationsseite "Politico" hatte berichtet, dass sich die USA entschieden hätten, Laptops auf Flügen von Europa in die USA vorerst weiter ...

