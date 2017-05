Halle (ots) - Zur Erklärung, warum es nicht gepasst hat, braucht es vermutlich gar nicht mehr als diesen einen Slogan, mit dem sich die Borussia selbst verkauft: "Echte Liebe". Mag man über Vereinsboss Hans-Joachim Watzke denken, was man will - diese Liebe zum BVB kann ihm niemand absprechen. Thomas Tuchel dagegen hatte genau damit immer gefremdelt.



