Deutschland hat bereits mehrfach abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan zurück in ihre Heimat transportiert - und für das Vorgehen auch Kritik geerntet. Nun ist ein weiterer Sammelflug nach Kabul geplant.

Deutschland will am Mittwoch wieder abgelehnte afghanische Asylbewerber zurück in ihre Heimat schicken. Der Sammelflug werde am Donnerstagmorgen in Kabul erwartet, bestätigte der Leiter der Empfangsabteilung für Rückkehrer im afghanischen Flüchtlingsministerium, Faisurrahman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...