UBS hebt United Internet auf 'Buy' und Ziel auf 57 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet angesichts der angekündigten Drillisch-Übernahme von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 57 Euro angehoben. Er sehe bedeutendes Synergiepotenzial, das in den gegenwärtigen Kursen der beiden Aktien nur zu gut der Hälfte eingepreist sei, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Studie vom Dienstag. Bei den Papieren von United Internet hänge das Wohl oder Wehe nun gänzlich von der Übernahme ab. Kritisch sei vor allem die Zustimmung durch die Drillisch-Aktionäre, von der er letztlich ausgehe.

HSBC hebt Uniper auf 'Hold' und Ziel auf 17,30 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Uniper von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13,10 auf 17,30 Euro angehoben. Die Aussichten für die europäischen Stromerzeuger hätten sich stetig verbessert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Dienstag. Dies mache den Versorger zunehmend attraktiv als Übernahmeziel ab 2018, wenn Eon seinen 47-Prozent-Anteil versilbern dürfte. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

HSBC senkt Nordex auf 'Reduce' und Ziel auf 11,80 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 11,80 Euro gesenkt. Der Preisdruck in der Windenergiebranche dürfte sich 2017 und 2018 noch beschleunigen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Sektorstudie vom Dienstag. Dies setze vor allem mittelgroßen Unternehmen wie Nordex zu. Der Experte reduzierte seine mittelfristigen Kapitalrendite-Prognosen für den Windkraftanlagen-Hersteller.

NordLB hebt CTS Eventim auf 'Kaufen' und Ziel auf 45 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 45 Euro angehoben. Der Ticketanbieter sei schwungvoll in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Der Experte geht von einem weiterhin positiven Trend im Bereich Online-Ticketing aus und verwies positiv auf die derzeit laufende Suche nach internationalen Übernahmezielen. Das deutlich erhöhte Wachstumstempo und die verbesserten Aussichten rechtfertigten nun eine optimistischere Einschätzung der Aktien.

UBS nimmt Deutsche Börse mit 'Buy' wieder auf - Ziel 110 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Börsenbetreiber sollte seine Gewinnerwartungen für 2018 und 2019 erfüllen, die über den Konsensprognosen lägen, schrieb Analyst Michael Werner in einer Studie vom Dienstag. Er begründete seinen Optimismus vor allem mit regulatorischem Rückenwind. Zudem sollten die in den vergangenen Monaten wenig schwankungsanfälligen europäischen Aktienmärkte wieder volatiler werden, was die günstig bewertete Aktie noch nicht einpreise. Vor der Aussetzung der Berichterstattung hatte Werner die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 88,30 Euro eingestuft.

Independent Research hebt Ziel für Aixtron auf 6 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aixtron nach dem Verkauf des US-Anlagengeschäfts für Speicherchips von 4,90 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Friebel wertete in einer Analyse vom Dienstag den Verkauf und die damit einhergehende Konzentration auf das Kerngeschäft positiv. Jegliche Bemühungen, den Ausrüster für die LED- und Halbleiterindustrie wieder profitabel zu machen, seien zu begrüßen.

NordLB hebt Ziel für Brenntag auf 51 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen leicht von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Chemikalienhändlers sei beim Umsatz zwar gut, auf der Ergebnisseite aber keineswegs überzeugend verlaufen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Auch wenn Brenntag solide wachse und seine Marktposition gezielt durch Zukäufe stärke, sehe er für die Aktie nur begrenztes Kurspotenzial.

UBS hebt Ziel für Fraport auf 62 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport wegen der Anhebung ihrer operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) von 47 auf 62 Euro erhöht. Mit ihrem Kursanstieg sei die Aktie den verbesserten Wachstumsaussichten des Flughafenbetreibers aber enteilt, begründete Analyst Peter Larkin in einer Studie vom Dienstag das beibehaltene "Sell"-Votum. Andere Branchentitel böten mehr Potenzial.

Jefferies hebt Ziel für Linde auf 206 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde angesichts der geplanten Fusion mit Praxair von 175 auf 206 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Dienstag auf "Buy". In den nächsten Monaten dürften seiner Ansicht nach die weiteren Details zu dem Zusammenschluss ausschlaggebend für den Aktienkurs das Gaseherstellers werden. Zum Abschluss der Fusion sehe er den Wert der Linde-Aktie zunächst bei 181 Euro - mit weiterem Potenzial bis auf 223 Euro, sobald der Markt damit beginnt, die Kapitaldisziplin von Praxair einzupreisen.

Goldman hebt Ziel für VW-Vorzüge auf 215 Euro - 'Conv. Buy List'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 209 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Die Ergebnisverbesserung des Autokonzerns könnte schneller vonstatten gehen als der Markt derzeit noch erwarte, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Insofern könnten sich die VW-Papiere in den kommenden zwei Jahren als attraktives Investment entpuppen. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0288 2017-05-30/21:35