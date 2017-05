Branchenstandard auf Grundlage von DisplayPort über USB-C wird das Wachstum von VR-Ökosystem beschleunigen

ICVR, LLC wurde von LG Electronics, Analogix Semiconductor, Tencent und Dell gegründet. Ziel war die Entwicklung einer Schnittstelle für den Connected VR (ICVR™) Standard, die festlegt, wie sich Quellgeräte virtueller Realität (VRS), zum Beispiel Smartphones, PCs und andere Geräte der Unterhaltungselektronik mit Head-Mounted Displays (HMD) verbinden und zusammenarbeiten.

The ICVR™ standard based on DisplayPort over USB-C defines how VR/AR source devices connect and interoperate with head-mounted displays. (Graphic: Business Wire)