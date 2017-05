Vorstellung neuer Lösungen für 10G Passive Optical Network (PON)

und IP für mehr Netzwerkkapazität und neue Umsatzmöglichkeiten;

Fachleute von Casa sprechen bei Diskussionen über Kabeltechnik der

nächsten Generation



Andover, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Casa Systems, ein

weltweit führender Anbieter von verteilten und virtuellen

Architekturen der nächsten Generation in Mobilfunknetzen, Festnetzen

und Kabelnetzen, gab heute die Einführung seiner neuen Produkte bei

Passive Optical Network (PON) und IP-Netzwerk bekannt, mit denen

Serviceprovider Dienste der nächsten Generation kostengünstig

bereitstellen können. Casa wird auf der ANGA COM, die vom 30. Mai bis

zum 1. Juni in Köln (Deutschland) stattfindet, in Halle 7, Stand H11

innovative Lösungen für Mobilfunknetz, Festnetz und Kabelnetz zeigen,

welche eine effizientere Bereitstellung von Multi-Gigabit-Diensten

ermöglichen, Gelegenheiten für das Umsatzwachstum eröffnen und neue

konvergierte Architekturen erkunden. Zudem nehmen die Experten von

Casa für Produkte und Lösungen im Kabelbereich in diesem Jahr an

Diskussionsveranstaltungen teil, die sich der Virtualisierung der

Kabelnetzwerke widmen, sowie den Realitäten von Architekturen mit

verteiltem Zugriff.



Netzwerke verzeichnen weiterhin steigende Nachfrage und

Serviceprovider benötigen flexiblere, skalierbare und erschwingliche

Lösungen. Das neue Portfolio von Casa Systems im Bereich PON und

IP-Netzwerk stellt eine breite Palette der Produkte der Bereiche

Software, Hardware/Software und virtualisierter Produkte zur

Verfügung, welche die Leistungen und Größenordnung bereitstellen, die

Serviceprovider fordern.



Das 10G-PON-Netzwerkportfolio von Casa Systems



- Im 10G-EPON-Portfolio von Casa Systems finden sich

zentralisierte

und verteilte PON-Lösungen für optimale Flexibilität und Leistung.

Das Portfolio enthält EPON-OLT- und ONU-Netzwerkelemente, darunter

ein System des Typs End-to-End-DPoE (DOCSIS Provisioning over

Ethernet) für nahtlose Integration und gemeinsame Verwaltung

vorhandener Netzwerke.

- Im GPON-Portfolio von Casa Systems finden sich Produkte für

zentralisierte und verteilte OLTs in einem flexiblen Bereich

chassisbasierter und virtualisierter Komponenten sowie ONTs. Das

Portfolio wurde für problemlose Weiterentwicklung und Unterstützung

von PON, XGPON, XGS-PON und NG-PON2 gestaltet.



Das IP-Netzwerk-Portfolio von Casa Systems



- Cassini NetOS, die Netzwerksoftware von Casa Systems,

übernimmt

Routing, Switching, Sicherheit und Verwaltung von Abonnenten

mittels modernster, kompakter Hardware, die den Branchenstandards

entspricht. Cassini wendet sich an Netzwerke von Serviceprovidern

und erweitert die bewährten und robusten Lösungen von Casa für die

Netzwerkverwaltung auf Wide-Area-Netzwerke (WAN) und Datenzentren.

- Der Edge-Router Rialto für Serviceprovider von Casa Systems

betreibt Cassini NetOS auf einer 1RU-Plattform im Terabitbereich

und stellt eine erschwingliche und höchst skalierbare Lösung für

das L2-Switching im Rechenzentrum bereit, sowie Kopplung von

Rechenzentren und Edge-Routing für Provider. Der Edge-Router Rialto

für Serviceprovider stellt dem WAN die Wirtschaftlichkeit von

Rechenzentren zur Verfügung, arbeitet schneller als bisherige

speziell gebaute Hardware-/Softwarelösungen und gibt

Serviceprovidern einen disruptiven Kostenvorteil durch geringeren

Platz- und Stromverbrauch und weniger Verkabelung.

- Der Breitband-Zugangsserver AxyomTM (BNG) stellt verbesserte

Verwaltung von Abonnenten und Sitzungen bereit sowie

Layer-2-/Layer-3-Routing für Zugriff mittels xDSL und FTTX. Axyom

BNG findet seinen Einsatz am Zugang zum Netzwerk oder in der

Umgebung einer zentralisierten Cloud. Flexibilität und

Skalierbarkeit werden gesteigert und die Gesamtbetriebskosten

können im Vergleich mit schnellen Großrechnern dramatisch gesenkt

werden.



"In der Ära des Ultra-Breitbandes benötigen Serviceprovider einen

Partner, der in jeder Technikgeneration stets ganz vorne mit dabei

ist, damit die Provider das gesamte Potenzial ihres Netzwerkes

umsetzen und ihren Kunden die gewünschten Dienste liefern können -

mit Lösungen, welche ihre Investitionen schützen", sagte Jerry Guo,

der CEO von Casa Systems. "Unsere neuen Lösungen bei IP-Netzwerk und

10G PON sind dafür da, derzeitige und künftige

Netzwerktransformationen zu unterstützen und Serviceprovidern auf die

effizienteste und kostengünstigste Weise bei der Weiterentwicklung

ihrer Architektur für die nächste Generation der Möglichkeiten zu

helfen."



Vorführungen von Casa auf der ANGA COM



10G PON DPoE System: Die neue Familie der Produkte der Klassen 10G

EPON und GPON ermöglicht Multi-Gigabit-Dienste mit einem flexiblen

Portfolio zentralisierter, verteilter, physischer und virtueller

Lösungen. Vorgeführt werden die 10G-EPON-Lösungen mit DOCSIS

Provisioning over Ethernet (DPoE), mit denen Serviceprovider in der

Lage sind, Gigabitdienste bereitzustellen und das Zugriffsnetzwerk

weiter zu entwickeln, dieweil vorhandene Netzwerkinvestitionen weiter

genutzt werden.



Netzwerkkonvergenz für nahtlose Dienste: CasaSystems wird eine

virtualisierte Konvergenzlösung für Festnetz/Mobil (http://www.casa-s

ystems.com/assets/press/17-02-06-Casa-CableLabs-Winter-Demo.pdf)

vorführen (erst kürzlich auf der CableLabs Winter Conference 2017

vorgestellt), mit der Serviceprovider ihre Plattform für mobile

Dienste stärken und Kunden mehr bieten können. Die Demonstration

zeigt einen Anruf über WLAN mit der Distributed Access Architecture

(DAA) von Casa und AxyomTM Common-Core-Software, die Festnetz und

Mobil unterstützt, darunter eine virtuelle Converged Cable Access

Platorm (vCCAP), ePDG und PGW-Dienste von einem

Common-Software-Rahmen.



Remote-PHY-Pfad zur Virtualisierung: Die Verlagerung der

PHY-Schicht der DOCSIS-Verarbeitung näher an die Abonnenten

verbessert die angebotenen Dienste und reduziert Platzbedarf und

Kosten bei Head-End und Hub. Casa wird DOCSIS® 3.1 Remote PHY

vorführen, mit dem Netzbetreiber in der Lage sind, jetzt

Multi-Gigabit-Dienste anzubieten, auf den Bedarf der Zukunft zu

skalieren und die Virtualisierung der Netzwerkfunktionen elegant zu

bewältigen.



AxyomTM Wireless Access Gateway (WAG): Axyom WAG von Casa ist eine

kostengünstige Möglichkeit für Serviceprovider, WLAN-Dienste

schneller wachsen zu lassen und differenzierter zu gestalten. Es

werden Lösungen für das Gewährleisten von WLAN-Verbindungen mit dem

Internet der Dinge vorgeführt.



Besuchen Sie Casa Systems und sehen Sie unsere Vorführungen in

Halle 7, Stand H11 auf der ANGA COM.



Experten von Casa auf dem Podium bei Diskussionen über

Architekturen für verteilten Zugriff und Virtualisierung



Casa hat mit der preisgekrönten Distributed Access Architecture (h

ttp://www.casa-systems.com/assets/press/16-09-22-Casa-BTR-DAA-Diamond

.pdf) und AxyomTM vCCAP

(http://www.casa-systems.com/assets/press/16-09-26-Casa-SCTE16.pdf)

seine führende Position im Bereich Kabelzugriff ausgebaut. Es wird

ein sicheres, skalierbares Kabelnetzwerk hoher Leistung der nächsten

Generation geschaffen.



- Jeff Leung, Direktor der Bereiche Product Management, Cable

Products und Solutions bei Casa wird über Fragen der

Gesamtbetriebskosten von Remote PHY sprechen. Dies geschieht bei

der Veranstaltung "The Realities of Deploying Distributed Access

Architecture" am Mittwoch, 31. Mai (15:00 - 16:15 Uhr, Raum 2).

- Mark Szczesniak, Architekt, Research and Deployment, Büro des CTO

bei Casa wird an der Veranstaltung "Cable Paths to Virtualization"

am Donnerstag, 1. Juni (10:00 - 11:15, Raum 2) teilnehmen. Es wird

darüber gesprochen, wie Netzwerkfunktionen für Zwecke der

Programmierbarkeit hoher Leistung zu überdenken sind.



Über Casa Systems Inc.



Casa Systems Inc. ist ein führender Anbieter von verteilten und

virtuellen Ultra-Breitband-Architekturen der nächsten Generation in

Mobilfunknetzen, Festnetzen und Kabelnetzen. Als erster Anbieter

kommerziell eingesetzter CCAP-Systeme, die Ton, Video und Daten über

einen einzigen Port übertragen, setzt Casa die Tradition fort,

hunderten Providern auf der ganzen Welt bahnbrechende Lösungen zur

Verfügung zu stellen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.casa-systems.com.



Originaltext: Casa Systems, Inc.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060096

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060096.rss2



Pressekontakt:

INFORMATIONEN:

Alicia Thomas

Casa Systems Inc.

100 Old River Road

Andover, Mass. 01810

+1.817.909.8921

alicia.thomas@casa-systems.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/464098/Casa_Systems_Logo.jpg