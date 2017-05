Die US-Notenbank zeigt sich besorgt über den Anstieg der Börsen. Insbesondere S&P 500 als auch der Technologieindex Nasdaq eilen von einem Rekordhoch zum nächsten. Droht ein böses Erwachen? An Warnungen vor zu hohen Bewertungen am Aktienmarkt hat es selten gefehlt. Angesichts der Rekordjagd am US-Aktienmarkt nehmen sie sogar wieder zu. In dem am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed steht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...