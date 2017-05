Am Mittwoch, dem 24. Mai, lieferte und versteigerte das Beerenunternehmen Keunen VOF die ersten Blaubeeren bei Fruitmasters in Geldermalsen. Die ersten Blaubeeren der Saison wurden unter der Qualitätsmarke Prestige versteigert. Die 12 Kartons wurden für 17,30 EUR pro 150-g-Box verkauft. Dies brachte Gesamteinnahmen von 207,60 EUR. Dieser Erlös wird an die Stiftung Kika...

Den vollständigen Artikel lesen ...