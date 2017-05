Politische Unsicherheiten lassen die Tokioter Börse nach unten taumeln. Auch der starke Yen-Kurs wirkt dämpfend. Gegen den Trend wiederum konnte Panasonic kräftig zulegen.

Unter dem Eindruck schwacher Vorgaben aus den USA und anhaltender politischer Ungewissheit in Italien und Großbritannien haben die Aktienmärkte in Japan am Mittwoch Verluste verbucht. Der starke Yen-Kurs wirkte ebenfalls dämpfend, wie Händler erklärten.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...