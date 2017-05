DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Personalkarussell in der SPD:

"Schon lange gab es berechtigte Kritik an Barley und ihrem Wahlkampfmanagement. Konsequenzen wurden daraus aber nicht gezogen. Mancher Betrachter reibt sich jetzt irritiert die Augen, wird mit Barley doch gleich die zweite SPD-Generalsekretärin in ein hohes Staatsamt entsorgt. Erst im Januar vergangenen Jahres war Barleys Vorgängerin auf dem Generalsekretärsposten, die glücklos agierende Yasmin Fahimi, ins Amt einer beamteten Staatssekretärin im Arbeitsministerium von Andrea Nahles gehievt worden. Ein schönes Wahlkampfthema - allerdings für den politischen Gegner. Und so stolpert die SPD in den Wahlkampf, verspätet und verstört. Keine vier Monate vor dem Wahltermin wechselt sie die Pferde. Der Parteichef hätte viel früher einschreiten müssen."/zz/DP/jha

