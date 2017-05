FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 31. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 05/17 01:50 J: Industrieproduktion 04/17 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 07:15 D: Bertrandt Halbjahreszahlen 07:30 A: Strabag Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Metro Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 08:00 D: Rocket Internet Q1-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 04/17 08:45 F: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q2/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 05/17 10:00 PL: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 D: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Köln 10:00 D: Aareal Bank Hauptversammlung, Wiesbaden 10:00 D: SÜSS MicroTec Hauptversammlung, München 10:00 L: Senvion Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 D: Kuka Hauptversammlung, Augsburg 10:00 D: Zalando Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: GFT Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Zooplus Hauptversammlung, München 10:00 D: Cewe Stiftung Hauptversammlung, Oldenburg 11:00 D: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 04/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 05/17 (vorab) 11:00 I: Verbraucherpreise 05/17 (vorab) 12:00 P: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:00 B: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 05717 20:00 USA: Fed Beige Book 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise Q2-zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer D: Capital Stage Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Neue Modelle der internationalen Zusammenarbeit- Veranstaltung des Civilizations Research Institute (DOC) Es soll ein transnationales Infrastrukturnetzwerk geschaffen werden, dass Asien, Afrika und Europa miteinander verbindet, um einen zusammenhängenden Wirtschaftsraum für mehr als 60 Länder zu schaffen. (DOC Research Institute), Berlin 12:00 B: EU-Antibetrugsbehörde Olaf stellt Jahresbericht 2016 vor 12:00 B: EU-Kommission stellt Ideen zur Reform der Eurozone vor. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in einem Weißbuch fünf Szenarien für die Zukunft der EU entwickelt. 15:30 D: Pk ifo-Institut zum Thema "Wirtschaftliche Ungleichheit: Empirischer Befund und wirtschaftliche Konsequenzen" u.a. mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden EU: EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger präsentiert ersten Entwurf für den EU-Haushalt 2018 D: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin (bis 01.06.) 17:30 h Empfang mit militärischen Ehren durch Bundeskanzlerin Angela Merkel D: Dritte Tarifrunde im Einzelhandel Im Einzelhandel arbeiten in Baden-Württemberg den Angaben zufolge 490 000 Menschen. Die Positionen der Arbeitgeber und der Gewerkschaft Verdi liegen noch weit auseinander. Verdi fordert ein Plus von 6 Prozent für die Löhne und Gehälter, die Arbeitgeber bieten nur ein Plus von zunächst 1,5 Prozent. D: "Facebook Loft" mit Workshops für Journalisten zu Produkten von Facebook (u.a. auch Instagram) (bis 01.06.), Köln

