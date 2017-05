Amazon will also ins Drogerie-Geschäft einsteigen. War ja klar. Denn irgendwann trifft es jeden Händler. Ist das endlich der Weckruf für die online-faulen Alteingesessenen dm und Rossmann?

Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ein Kollege erwartete mich im Restaurant - und sah mich dann mit einem Amazon-Paket unter dem Arm antrappeln, das ich mir ins Büro hatte liefern lassen.

"Was hast du bestellt?""Ähm, das ist nur was fürs Bad.""Echt, was denn? Klopapier?" Mein Kollege prustete begeistert und feierte seinen eigenen Gag.Ich antwortete: "Ja.""Nee, sag mal.""Du hast tatsächlich richtig geraten: Klopapier. Man kann jetzt dm-Sachen über Amazon bestellen."

Ja, ich habe mir mal zwei Rollen Klopapier per DHL von Amazon liefern lassen. Ach, das waren noch Zeiten. Damals, vor gut und gerne fünf Jahren, da gab es das noch: dm bei Amazon.

Die meisten Duschgels, Deos und Waschmittel wurden zwar der Effizienz zuliebe nur im Doppelpack geliefert, aber meine Güte. Praktisch war es trotzdem.

Mittlerweile gibt es das längst nicht mehr. Und Amazon ist eine ziemlich öde Drogerie-Wüste. Stattdessen hat dm einen eigenen Online-Shop eröffnet. Und man das Gefühl: nicht voller Stolz und Freude, sondern weil es in dieser verdammten modernen Welt irgendwie dazu gehört. Dazu gleich mehr.

Amazon visiert den Drogeriemarkt an

Mal sehen, wie lange sich dm dieses halbgare Angebot noch leisten kann. Denn Amazon findet sich offenbar nicht damit ab, so derart deo-, schampoo- und windelfrei zu sein.

Der US-Konzern will zum Jahreswechsel europaweit ein Basis-Sortiment an Eigenmarken einführen, berichtet die "Lebensmittel Zeitung": Hygiene-Artikel, Babynahrung, Körperpflege-Produkte. Amazon selbst schweigt dazu noch. Aber es würde passen. Der Schritt würde eine große Sortiments-Lücke schließen. Außerdem sind Drogerie-Produkte prädestiniert für den Versandhandel. Sie müssen nicht gekühlt werden, sind lange haltbar, kaum zerbrechlich, handlich und gut verpackbar. Selbst Doppel- und Dreierpacks sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...