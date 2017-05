Weltpolitik und Weltkonjunktur wie von zwei Planeten: Die politische Entwicklung verläuft in vielen Ländern holprig, das globale Wachstum bleibt unbeeindruckt. Hat sich die reale Wirtschaft von der Politik emanzipiert?

Brexit, Trump, Korruption in Brasilien, autokratische Bestrebungen in der Türkei und Polen, Politische Spannungen im Euroraum, Abkehr vom freien Handel, G7 gescheitert. Diese eigentlich jetzt schon lange, aber immer noch nicht vollständige Liste an politischen Problemen in unserer Welt muss beunruhigen. Teilweise sind diese Probleme das Ergebnis von demokratischen Wahlen. In anderen Ländern reagieren die Menschen dagegen mit Widerstand auf politischen Entwicklungen, wie etwa in Brasilien.

Viele der Entwicklungen zeigen, dass die Menschen mit der Art der Politik nicht mehr zufrieden sind. Die Folge ist, dass in Wahlen oftmals neuen "Köpfen" eine Change gegeben wird. Auch wird leichter falschen Versprechungen Glauben schenkt, etwa beim Referendum zum Brexit. Gleichzeitig nimmt in vielen Regionen die Sorge um die hohe Geschwindigkeit der Veränderung in den Gesellschaften zu. Damit einhergehen Verlustängste. Etablierte politische Kräfte können von diesen Ängsten nur profitieren, wenn sie die Sorgen dieser Menschen ansprechen und versuchen den Status quo zu verteidigen.

Politische Systeme sind aber generell nicht darauf ausgelegt, auf Veränderungen schnell zu reagieren. Zu sehr zielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...