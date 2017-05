=== 07:15 DE/Bertrandt AG, ausführliches Ergebnis 1H, Ehningen *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:20 DE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer "The Economist"-Konferenz, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -14.500 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,8% 10:00 DE/Zooplus AG, HV, München 10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Köln 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,4% zuvor: 9,5% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Jahres-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, Nürnberg 14:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,3 *** 16:00 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bankwirtschaftliche Tagung, u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Empfang des chinesischen Ministerpräsidenten Li, anschließend Regierungstreffen, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Glencore (Schweiz) + AUSGESCHIEDEN - Syngenta (Schweiz) ===

May 31, 2017

