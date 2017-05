Spreitenbach - Am Samstag und Sonntag, 10./11. und 17./18. Juni 2017, von 10 bis 17 Uhr, können an der e-CargobikeEXPO in der Umwelt Arena in Spreitenbach die coolsten E-Bikes mit Transportmöglichkeiten für Kinder und Lasten getestet werden.

E-Cargobikes sind immer mehr Ausdruck des nachhaltigen städtischen Güterverkehrs und nicht nur ein Nischenprodukt für Velofreaks, sondern immer mehr die Alternative zum Stadtauto. Das praktische Transportvelo mit unterstützendem Elektromotor ist die moderne Antwort auf Herausforderungen wie Stau oder fehlende Parkplätze.

In Kooperation mit e-motion e-Bike Welt Dietikon zeigt die Umwelt Arena Schweiz an der e-CargobikeEXPO eine breite Palette an Transportvelos ...

