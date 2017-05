Baar (awp) - Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group investiert für ihre Kunden in eine chinesische Restaurantkette. Man habe eine "bedeutende" Minderheitsbeteiligung an Green Tea Restaurant erworben, einem führenden Anbieter von "Casual Dining", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Investitionsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...