Für Großbritanniens Konservative geht die Talfahrt in den Meinungsumfragen vor der anstehenden Unterhauswahl weiter. Eine neue Berechnung sieht die bestehende absolute Mehrheit der Partei in Gefahr.

Den Konservativen unter Premierministerin Theresa May droht bei der bevorstehenden Unterhauswahl in Großbritannien der Verlust ihrer absoluten Mehrheit. Nach einer am Dienstagabend veröffentlichten Berechnung des Instituts YouGov für die "Times" könnten die Konservativen nur noch auf 310 Mandate gegenüber bisher 330 kommen.

Damit würden sie die bei 326 Sitzen liegende absolute Mehrheit um 16 Mandate verfehlen. Die oppositionelle Labour-Partei kann YouGov zufolge darauf hoffen, fast 30 Sitze hinzuzugewinnen. ...

