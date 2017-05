NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit einer überragenden Profitabilität und starken Barmittelzuflüssen sei Schaeffler eines der besten von ihr beobachten Unternehmen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Mittwoch. Im Autozulieferbereich werde man zu überdurchschnittlichem Umsatzwachstum zurückkehren. Zudem könne sich das Management nach der Vereinfachung der Konzernstruktur wieder auf den Umbau des Industriegeschäfts konzentrieren./ag/zb

