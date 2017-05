Telekom-Chef Tim Höttges legt auf der Hauptversammlung des Unternehmens an diesem Mittwoch (10 Uhr) Rechenschaft ab über das abgelaufene Geschäftsjahr 2016. Bei dem jährlichen Aktionärstreffen in Köln dürfte besonders die Zukunft des Mobilfunkgeschäfts in den USA im Zentrum der Aussprache stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...