FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SGE XETR FR0000130809 STE GENERALE INH. EO 1,25 2.200 EUR

CTMA XETR US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.717 EUR

PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.722 EUR

PBB XETR DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.050 EUR

NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.067 EUR

BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.143 EUR

AFX XETR DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.420 EUR

PAH3 XETR DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.010 EUR

MLL XETR DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.300 EUR

DTEA XETR US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.592 EUR

ADN1 XETR DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. 0.360 EUR

RIB XETR DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.160 EUR

OMV XETR AT0000743059 OMV AG 1.200 EUR

WAC XETR DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. 0.500 EUR